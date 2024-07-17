تسريبات تكشف صورًا من مشروع جوجل "السري" القابل للطي

ويبدو أن الصور نُشرت بالخطأ من قِبَل لجنة الاتصالات الوطنية التايوانية، والتي حصلت عليها "أندرويد أوثورتي" قبل حذفها، وتُظهر تصميم "بيكسل 9 برو فولد" من كل الزوايا تقريبًا، بجانب أجهزة أخرى لإصدار "بيكسل 9".