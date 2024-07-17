تسريبات تكشف صورًا من مشروع جوجل "السري" القابل للطي

كشفت تقارير صحفية عالمية مجموعة من الصور الجديدة المسربة مما وصف بأنه مشروع "سري" من شركة "جوجل" الأمريكية لإطلاق إصدار جديد من الأجهزة القابلة للطي.
وتُظهر الصور الجديدة التي نشرها موقع "أندرويد أوثورتي" التقني المتخصص، مجموعة من الصور لهاتف "جوجل بيكسل 9 برو فولد"، والتي حصلت عليها من داخل لجنة الاتصالات الوطنية التايوانية.
ويبدو أن الصور نُشرت بالخطأ من قِبَل لجنة الاتصالات الوطنية التايوانية، والتي حصلت عليها "أندرويد أوثورتي" قبل حذفها، وتُظهر تصميم "بيكسل 9 برو فولد" من كل الزوايا تقريبًا، بجانب أجهزة أخرى لإصدار "بيكسل 9".
ويبدو من المعلومات الواردة مع الصور أن معدلات شحن سلسلة "بيكسل 9" ستكون أسرع قليلًا؛ حيث سيتم دعمها بقدرات شحن تصل إلى 32.67 واط؛ فيما سيكون الإصدار القابل للطي أبطأ قليلًا بقدرة شحن 20.25 واط؛ ولكن يبدو أن جوجل ستدعم السلسلة بشواحن أقوى من ذي قبل بقوة 45 واط.
ويُظهر أحدث تفريغ للصور أيضًا لهاتف "بيكسل 9 برو فولد"، أنه سيتم نقل كاميرا الصور السيلفي الخاصة به إلى الشاشة الداخلية لتوفير مجال رؤية أوسع.
وسيحتوي أيضًا "بيكسل 9 برو فولد" على جزء علوي وسفلي أنحف، وتجعّد على الشاشة وزاوية فتح كاملة تبلغ 180 درجة، لإنشاء شاشة يزيد حجمها قليلًا على 250 مم أو أقل بقليل من 10 بوصات.