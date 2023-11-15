"سامسونج" تنفي شائعات مرتبطة بهواتفها القابلة للطي

ولكن فتح المتحدث الباب بشأن إمكانية طرح هواتف متوسطة السعر واقتصادية الفترة المقبلة، حيث أشار إلى أنه لم يتم تحديد أي شيء بشأن مسألة إصدار نسخة من سلسلة هواتف "إف إي" الاقتصادية قابلة للطي، وهو ما يعني أنه لا يزال هناك وقت لاتخاذ قرار بشأن شيء ما في المستقبل القريب.