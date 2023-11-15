"سامسونج" تنفي شائعات مرتبطة بهواتفها القابلة للطي

نفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية شائعات مرتبطة بهواتفها القابلة للطي، وما ستُصدره منها خلال العام المقبل 2024.
وأوضحت "سامسونج"، وفق تقرير كوري جنوبي، أنها لا تعمل حاليًا على هاتف قابل للطي اقتصادي وزهيد السعر العام المقبل.
وكانت شائعات عديدة قد أشارت إلى "سامسونج" تسعى لإصدار نسخة اقتصادية من هواتفها القابل للطي سيبلغ سعرها 400 دولار فقط.
وقال متحدث باسم "سامسونج" للإلكترونيات: "نحن لا نخطط لتصنيع هواتف ذكية قابلة للطي بأسعار متوسطة، هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة".
ولكن فتح المتحدث الباب بشأن إمكانية طرح هواتف متوسطة السعر واقتصادية الفترة المقبلة، حيث أشار إلى أنه لم يتم تحديد أي شيء بشأن مسألة إصدار نسخة من سلسلة هواتف "إف إي" الاقتصادية قابلة للطي، وهو ما يعني أنه لا يزال هناك وقت لاتخاذ قرار بشأن شيء ما في المستقبل القريب.