استقالة مسؤول في إحدى شركات ماسك بعد بضعة أشهر من توليه منصبه

أعلن المدير المالي لشركة "إكس أيه آي" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي استقالته عن منصبه بعد بضعة أشهر فقط من توليد المنصب.
وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن رحيل مايك ليبراتوري عن منصبه يظهر تصاعد المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة مثل "أوبين أيه آي" و"جوجل" و"أنثروبيك".
وقالت الصحيفة إنه لم يتسن بعد معرفة السبب الرئيسي لاستقالة المسؤول المالي بالشركة الذي كان قد تولى منصبه في أبريل الماضي.
وكان ليبراتوري قد شارك في جمع ديون بقيمة 5 مليارات دولار للشركة المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك في يونيو الماضي، إلى جانب إبرامه استثمار استراتيجي منفصل بقيمة 5 مليارات دولار في أسهم الشركة.
وقال مورغان ستانلي إن هذه العائدات، ستساهم في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لشركة "إكس أيه آي" ومركز البيانات الخاص بها، ومنصتها الرائدة "جروك".
ويأتي خروج ليبيراتوري في أعقاب رحيل إيغور بابوشكين، أحد مؤسسي "إكس أيه آي"، الذي غادر في أغسطس لإطلاق شركة استثمارية تُركز على أبحاث سلامة الذكاء الاصطناعي.
|كما غادر روبرت كيل، الرئيس القانوني للشركة، في أغسطس أيضا، واستقالت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لمنصة التواصل الاجتماعي "إكس" المملوكة لماسك، في يوليو، بعد أشهر فقط من دمج المنصة في "إكس أيه آي".