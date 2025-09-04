استقالة مسؤول في إحدى شركات ماسك بعد بضعة أشهر من توليه منصبه

|كما غادر روبرت كيل، الرئيس القانوني للشركة، في أغسطس أيضا، واستقالت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لمنصة التواصل الاجتماعي "إكس" المملوكة لماسك، في يوليو، بعد أشهر فقط من دمج المنصة في "إكس أيه آي".