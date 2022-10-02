خاصية جديدة على "تويتر" قد تشعل المنافسة مع "تيك توك" و"يوتيوب"

ويتابع رمزي: "تحقيق تطبيق (يوتيوب شورتس) إجمالي مشاهدات أعلى من (تيك توك) في الأشهر السابقة كان مشجعًا لـ(تويتر) للدخول على خط المنافسة في سوق الفيديوهات القصيرة، في محاولة لجذب المزيد من المستخدمين، ومن ثم زيادة حجم الإعلانات الداخلة له، ومن ثم زيادة الأرباح".