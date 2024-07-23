الاتحاد الأوروبي لـ"ميتا": سياسة "الدفع أو الموافقة" في فيسبوك وإنستجرام "مرفوضة"

وأرسلت الشبكة الأوروبية إلى ميتا خطابًا يوضّح العديد من الطرق التي تعتقد أن الشركة قد تنتهك بها قوانين المستهلك، ومنحتها مهلة حتى الأول من سبتمبر للرد واقتراح حلول لمخاوف المسؤولين؛ محذرة من فرض عقوبات لو لم تتخذ خطوات مناسبة لحل تلك المشكلات.