"مايكروسوفت" تسهّل تعيين التطبيقات الافتراضية في "ويندوز 11"

أطلقت شركة "مايكروسوفت" أدوات جديدة تسهّل على مستخدميها تعيين التطبيقات الافتراضية في نظام تشغيل "ويندوز 11".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصّص، لنقل التطبيقات كافة من "ويندوز 10" إلى "ويندوز 11" من دون استخدام أيّ تطبيقات خارجية لتشغيل الأمر، عن طريق اتباع مجموعة خطوات بسيطة غير معقدة على "ويندوز 11".
وأوضحت مايكروسوفت أن هذه الخطوات السهلة لضبط الإعدادات الافتراضية لتطبيقاتهم ستضمن نهجاً طويل الأمد يجعل الأشخاص يتحكمون في تجربة حواسيبهم الشخصية بصورة أفضل.
ويمكن تشغيل هذه الخاصية عن طريق فتح الإعدادات وتغيير كيفية استجابة "ويندوز 11" مع التطبيقات الافتراضية وأنواع الملفات التي يمكن قراءتها.
وسيمكن من خلال هذه الخاصية منح المستخدمين مزيداً من التحكم في التطبيقات التي يتم تثبيتها على سطح المكتب وقائمة البدء وشريط المهام باستخدام واجهة برمجة تطبيقات عامة جديدة ستعرض مطالبة بمنح إذن البرامج قبل ظهورها على عناصر الواجهة هذه.
ومتوقع طرح هذه الخواص الجديدة لـ"ويندوز 11" خلال الأشهر المقبلة بصورة تدريجية للمستخدمين، وسيكون إصدار متصفح "إيدج" الجديد متضمناً لهذه الخواص الجديدة.