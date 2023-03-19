"مايكروسوفت" تسهّل تعيين التطبيقات الافتراضية في "ويندوز 11"

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصّص، لنقل التطبيقات كافة من "ويندوز 10" إلى "ويندوز 11" من دون استخدام أيّ تطبيقات خارجية لتشغيل الأمر، عن طريق اتباع مجموعة خطوات بسيطة غير معقدة على "ويندوز 11".