تسريبات تكشف مزايا جديدة في "أندرويد 14"

كشفت تسريبات من داخل شركة "جوجل" الأمريكية عن مزايا جديدة وتقنيات كانت غائبة وستعود في نظام تشغيل "أندرويد 14" المرتقب.
وأوضح تقرير نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن أبرز تغييرات "أندرويد 14" هي: عودة أدوات شاشة القفل المصغرة، التي اختفت في تحديثات "أندرويد" السابقة.
وتظهر أدوات شاشة القفل الجديدة في النسخة التجريبية المخصصة لأجهزة "بيكسل"؛ مما يشير إلى احتمالية أن يتضمنها الإصدار العام من "أندرويد 14" قريبًا.
ويتماشى هذا مع رغبة "جوجل" في عدم تفوق هواتف "آيفون" عليها، خاصة بعدما طبّقت شركة "أبل" الأمريكية تقنية "أدوات شاشة القفل" على نظام تشغيل "آي أو إس" العام الماضي.
وسيتيح "أندرويد 14" -وفقًا للتسريبات كذلك- تغيير الاختصارات على شاشة القفل وستكون موجودة في الزاوية السفلية اليمنى واليسرى من الشاشة.
وتم رصد الميزة على هواتف Pixel؛ لذلك من المتوقع أن تكون باقي الهواتف التي ستحصل على "أندرويد 14" تحمل ذات الميزة.
ويمكن أيضًا من خلال الاختصارات الافتراضية، الاختيار من بين مجموعة واسعة من التطبيقات والإجراءات في "أندرويد 14"، ويمكنك الحصول على تطبيق الكاميرا، أو التبديل إلى وضع عدم الإزعاج، أو المصباح اليدوي، أو تطبيق Google Home، أو تبديل كتم الصوت، أو الماسح الضوئي لرمز QR، أو المحفظة أو تسجيل الفيديو الفوري.
كل ما على المستخدم أن يفعله هو الانتقال إلى قائمة "الخلفيات والأنماط" في "الإعدادات"، وتحديد "قفل الشاشة" والعثور على القائمة الفرعية "الاختصارات".