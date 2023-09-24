تسريبات تكشف مزايا جديدة في "أندرويد 14"

ويمكن أيضًا من خلال الاختصارات الافتراضية، الاختيار من بين مجموعة واسعة من التطبيقات والإجراءات في "أندرويد 14"، ويمكنك الحصول على تطبيق الكاميرا، أو التبديل إلى وضع عدم الإزعاج، أو المصباح اليدوي، أو تطبيق Google Home، أو تبديل كتم الصوت، أو الماسح الضوئي لرمز QR، أو المحفظة أو تسجيل الفيديو الفوري.