موظف سابق في "تسلا": تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة بالشركة ليست "آمنة"

وقال لوكاس كروبسكي، الموظف السابق في "تسلا"، والذي قام بتسريب البيانات، حول برامج تسلا للكبح والقيادة الذاتية والمشاكل التي تدور حولها، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه فَعَل ذلك كمحاولة للتحذير من الخطر الكبير الذي تحاول الشركة إخفاءه.