في أقل من دقيقتين.. اختراق أنظمة تكنولوجيا المعلومات في سيارة تسلا

وقال دوستن شيلدز: "بالطبع كنا نفضل لو قمنا بذلك على السيارة نفسها؛ لكن كانت هناك متغيرات عديدة، ستجعل ذلك ينطوي على خطورة على المحيطين بالسيارة؛ بما في ذلك المبنى المتوقفة فيه السيارة؛ لذلك لم نرغب في انتهاز هذه الفرصة. فضلنا ظروفًا أبسط للسيطرة على السيارة".