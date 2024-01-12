تغيير في سياسة "جوجل بلاي" يسمح للمستخدمين بكسب أموال حقيقية من ألعابهم

وكانت جوجل تسمح عبر متجرها بألعاب يكون المكسب فيها عبارة عن أموال حقيقية منذ عام 2021، ولكنها كانت تحد من استخدامها بصورة كبيرة، ولكن هذه التعديلات الأخيرة، تسمح بالمزيد من "الألعاب والمشغلين"، بحسب بيانها الرسمي.