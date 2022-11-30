"ميتا" في مأزق.. أكبر عملية اختراق في "التاريخ" تطال بيانات 500 مليون مستخدم

وتابع "عادل": "حصول المخترقين على بيانات المستخدمين، ومن بينها رقم هاتفه، كما هو الحال مع واتساب مؤخرًا؛ يمكّنهم من خداعه والاحتيال عليه، عن طريق تسليمهم رسالة نصية بها رابط، بمجرد الدخول عليه، يطلب منهم تقديم بطاقة الدفع الخاصة بهم على سبيل المثال أو أي معلومات شخصية أخرى تخصهم؛ مما يوقعهم ضحية للاحتيال".