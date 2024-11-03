"أبل" تعتزم طرح أداة جديدة تساعد على الراحة في استخدام سماعتها للواقع الافتراضي "فيجن برو"

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، نيتها إطلاق أداة جديدة وصفتها بأنها ستساعد على استخدام سماعتها للواقع الافتراضي المعزز "فيجن برو" براحة أكبر.
وأوضحت المصادر، لموقع "ماك رامورز" المعنيّ بأخبار "أبل"، أن الشركة تخطط لبيع "حزام رأس" من إنتاج شركة "بلكين"؛ لاستخدامه مع سواء "سولو كنيت" الخاصة بسماعات "فيجن برو".
وسيعمل الحزام الجديد القابل للتعديل بآلية قفل آمنة، لتحقيق مزيد من الاستقرار والسهولة في التعامل مع سماعات "فيجن برو"؛ فيما ذكرت المصادر أنه سيوفر "ملاءمة دقيقة لمجموعة واسعة من الأحجام وأشكال الرأس".
ويوفر الحزام الجديد كذلك آلية قفل آمنة ونقاط استقرار إضافية للحفاظ على سماعات "أبل فيجن برو" في مكانها حتى أثناء الحركات القوية.
وبالنسبة لأسعار الحزام الجديد، ذكرت المصادر أنه قد يكلف 49.95 دولارًا أمريكيًّا، وسيكون متاحًا على متاجر "أبل" عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.
ولم تعلن المصادر بعدُ الموعدَ المتوقع لطرح "الحزام الجديد" فيه.