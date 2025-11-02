دراسة تحذر من "تعفن دماغ الذكاء الاصطناعي"... ما القصة؟

وأوضحت الدراسة أن هذه الظاهرة تتمثل في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على بيانات منخفضة الجودة، ما يتسبب في تقديمها معلومات مضللة، ويؤدي إلى "تراجع لا رجعة" فيه في جودة ومصداقية هذه النماذج.