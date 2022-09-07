40 دولة أوروبية تحصل على خرائط "جوجل" الجديدة

وكانت هذه الميزة متاحة في وقت سابق بالولايات المتحدة وكندا منذ 18 شهراً، ثم ضمت جوجل ألمانيا في أغسطس الماضي، قبل أن توسعها لـ40 دولة أوروبية، ووعدت بزيادة عدد الدول التي تحصل على الميزة في دول عديدة أخرى حول العالم.