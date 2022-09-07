40 دولة أوروبية تحصل على خرائط "جوجل" الجديدة

وسعت شركة "جوجل" الأمريكية استخدام إصدارات خرائطها الجديدة إلى 40 دولة أوروبية.
وأوضحت جوجل، بحسب ما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أنها وسعت من استخدم الخرائط الصديقة للبيئة إلى 40 دولة أوروبية على نظام تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".
وكانت هذه الميزة متاحة في وقت سابق بالولايات المتحدة وكندا منذ 18 شهراً، ثم ضمت جوجل ألمانيا في أغسطس الماضي، قبل أن توسعها لـ40 دولة أوروبية، ووعدت بزيادة عدد الدول التي تحصل على الميزة في دول عديدة أخرى حول العالم.
ويوفر وضع التوجيه الصديق للبيئة أكثر الطرق فعالية، حتى لو كان ذلك يعني قضاء مزيد من الوقت للوصول إلى هناك، سيحسب التلال وحركة المرور ورسوم المرور والتوقفات الأخرى، وسيوفر المحطة التي تكون السرعة فيها أكثر ثباتاً، وستحسب الوقود الذي تم توفيره.
وستتيح لك خرائط جوجل الصديقة للبيئة، أيضاً تحديد نوع السيارة التي تقودها - سواء كانت "بنزين" أو "ديزل" أو "هجين" أو "كهربائية".