تسريبات هواتف "جلاكسي إس 26"... تصميم مستوحى من الهواتف القابلة للطي

كشفت تقارير صحفية معلومات جديدة مسربة عن مواصفات هواتف سامسونج المرتقبة "جلاكسي إس 26"، والتي تشير إلى أنها ستعتمد تصميما مستوحى من الهواتف القابلة للطي.
وتظهر التسريبات أن الشركة الكورية الجنوبية تنوي اعتماد تصميم كاميرات جديدة دائرية مثل تلك المستخدمة في هواتفها القابلة للطي.
ويُلمح التسريب الجديد أن سامسونج تنوي إصدار نسخة أولية لواجهتها الجديدة "وان يو آي 8.5"، بالإضافة إلى تعديلات محسنة في تصميم الهاتف وترقيات برمجية قائمة عن نظام تشغيل "أندرويد 16".
وتنوي سامسونج أن تطلق من هواتف "جلاكسي إس 26" إصدارات "جلاكسي إس 26"، و"جلاكسي إس 26 بلس" و"جلاكسي إس 26 ألترا"، والتي ستعزز فيها الجماليات الفاخرة.
أما بالنسبة لتصميم الكاميرا تشير الصور الأولية المستخرجة من البرنامج الثابت التجريبي إلى أن سامسونج تُوازي تصميم هاتفها الرائد القادم مع لغة التصميم التي شوهدت في هاتف "جلاكسي زد فولد 7"، حيث ستتميز الهواتف الثلاثة بفتحات دائرية فردية للكاميرا موضوعة على جزيرة مرتفعة بشكل دقيق، مما يضفي عليها مظهرًا أنيقًا وموحدًا.
يبدو أن هاتف "جلاكسي إس 26 ألترا"، سيُخفف من مظهره مقارنةً بسابقه ذي الشكل الصندوقي، مُلمحًا إلى زوايا أكثر استدارة وتصميم أكثر سهولة في الاستخدام.
وبينما يُغفل التسريب عناصر بسيطة مثل موضع الفلاش وتفاصيل الملمس، يُظهر التصميم العام أن سامسونج تسعى إلى هوية بصرية متماسكة عبر أجهزتها المتطورة.
وستعتمد الأجهزة على معالج "سنابدراجون 8" الجيل الخامس، مع احتمال طرح إصدارات من معالجات "أكسيونز" في أسواق محددة.
بدلاً من السعي إلى إعادة تصميم جذرية، يبدو أن سلسلة هواتف "جلاكسي إس 26" مُستعدة لصقل تركيبة الهواتف الرائدة الراسخة، مُقدمةً تطورًا أكثر نضجًا لفلسفة التصميم الحديثة لشركة سامسونج.
ويؤكد التسريب أيضًا أن تحديث البرامج الرئيسي القادم من سامسونج، المبني على "أندرويد 16"، والذي ظهر فعليا في إصدارات داخلية مبكرة، وقد تحصل "جلاكسي إس 25" على وصول تجريبي في شهر ديسمبر.
ويُوفر البرنامج الرئيسي رسومًا متحركة أكثر سلاسة، وتعدد مهام أكثر كفاءة، وميزات أعمق مُعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
وتشمل التحسينات المتوقعة أدوات أكثر سهولة في الاستخدام، وتخصيصًا مُحسّنًا لشاشة القفل، واستمرارية أفضل بين الأجهزة عبر هواتف سامسونج والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء.
ويُعَدّ هذا التحديث بمثابة حلقة وصل ضمن استراتيجية سامسونج للنظام البيئي، حيث يُعزز التكامل بين عوامل الشكل مع تحديث الواجهة لتوفير تجربة مستخدم أكثر سلاسة.
إذا اتبعت سامسونج نمط إصدارها المعتاد، فمن المرجح أن تُكشف النقاب عن سلسلة Galaxy S26 في فبراير 2026.