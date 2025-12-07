تسريبات هواتف "جلاكسي إس 26"... تصميم مستوحى من الهواتف القابلة للطي

أما بالنسبة لتصميم الكاميرا تشير الصور الأولية المستخرجة من البرنامج الثابت التجريبي إلى أن سامسونج تُوازي تصميم هاتفها الرائد القادم مع لغة التصميم التي شوهدت في هاتف "جلاكسي زد فولد 7"، حيث ستتميز الهواتف الثلاثة بفتحات دائرية فردية للكاميرا موضوعة على جزيرة مرتفعة بشكل دقيق، مما يضفي عليها مظهرًا أنيقًا وموحدًا.