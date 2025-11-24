دراسة أمريكية: الذكاء الاصطناعي يخفض مواعيد استقبال المرضى ستة أيام ويوفر 8500 ساعة عمل

وفي نظام الرعاية الصحية بجامعة بنسلفانيا، يقوم الموظفون بالتعامل مع 8000-9000 فاكس يوميًا، وبحسب الدراسة، انخفض وقت المعالجة من دقيقتين إلى 40 ثانية لكل فاكس، ولكل 100,000 فاكس - يتم استلامها كل 11-12 يومًا - يوفر هذا النظام على الموظفين 2.300 ساعة عمل.