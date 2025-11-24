دراسة أمريكية: الذكاء الاصطناعي يخفض مواعيد استقبال المرضى ستة أيام ويوفر 8500 ساعة عمل

أحدثت منصة رائدة مُدارة بالذكاء الاصطناعي في جامعة بنسلفانيا الطبية ثورةً في معالجة الفاكسات المرسلة بالطريقة التقليدية، حيث قلّصت أوقات استقبال المرضى الجدد أسبوعًا كاملًا، ووفرت 8500 ساعة عمل للموظفين لرعاية المرضى
ووفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة "نيو إنجلاند الطبية كاتاليست"، فإن نظام الذكاء الاصطناعي "coordn8" المُطوّر محليًا، قام بأتمتة عملية حفظ المستندات المُرسَلة بالفاكس في السجلات الصحية الإلكترونية، وتُحوّل نماذج موافقة المرضى إلى نماذج رقمية، متجاوزًا بذلك عمليات البريد البطيئة.
وفي نظام الرعاية الصحية بجامعة بنسلفانيا، يقوم الموظفون بالتعامل مع 8000-9000 فاكس يوميًا، وبحسب الدراسة، انخفض وقت المعالجة من دقيقتين إلى 40 ثانية لكل فاكس، ولكل 100,000 فاكس - يتم استلامها كل 11-12 يومًا - يوفر هذا النظام على الموظفين 2.300 ساعة عمل.
قالت جينيسي دانيال، الحاصلة على دكتوراه في التمريض، ومتخصصة في الابتكار بالرعاية الصحية: "إن تقليل وقت المعالجة يتيح للموظفين التركيز على الأنشطة التي تتطلب تعاملاً مباشراً مع المرضى، ويؤدي إلى زيادة رضاهم الوظيفي".
فاكسات أسرع.. موظفون أكثر سعادة
خلال تجربة استمرت تسعة أشهر في عام 2023، ارتفعت نسبة رضا الموظفين المسؤولين عن عملية استقبال المرضى الجدد من 35 % إلى 60 % خلال أسبوعين، وارتفعت "درجة جهدهم" في حفظ الفاكسات بنفس الهامش.
الموافقة الرقمية تخفض مواعيد استقبال المرضى ستة أيام
كما يُبسط Coordn8 موافقة المرضى على مشاركة السجلات السابقة. من خلال استبدال النماذج الورقية المُرسلة بالبريد بـ"إفصاح إلكتروني" يُرسل عبر الرسائل النصية، قلّص الفريق وقت التوقيع بنسبة 85 %، مما سمح للموظفين ببدء جمع السجلات قبل ستة أيام. وارتفعت نسبة رضا الموظفين عن هذه الخطوة من 41% إلى 90 % ، ومع ذلك لا يزال بإمكان المرضى اختيار النماذج الورقية.
التوسع على مستوى النظام الصحي
وتم تطبيق نظام coordn8 في البداية على أكثر من 150 خط فاكس، يُعالج الآن أكثر من 3000 فاكس يوميًا في خدمات العيادات الخارجية.