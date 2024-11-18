منافس "سبيس إكس" الأوروبي يعمل على تطوير كبسولات لنقل رواد الفضاء والبضائع

كشفت شركة "إكسبلوريشن" التي توصف بأنها منافس "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، في الاتحاد الأوروبي، أنها جمعت تمويلًا لتطوير كبسولات مصممة لنقل رواد الفضاء والبضائع إلى محطات الفضاء.
وأوضحت الشركة الأوروبية -وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية- أنها تمكنت من جمع تمويل بـ160 مليون دولار، لتنفيذ هذه الكبسولات الفضائية المدعومة من الحكومتين الفرنسية والألمانية.
وتسعى الشركة لتطوير كبسولة "نياكس"، وهي كسبولة قابلة لإعادة الاستخدام، ويمكن إطلاقها من الصواريخ إلى الفضاء حاملة الركاب والبضائع، وهي فكرة مماثلة لفكرة كبسولات "سبيس إكس".
وكانت كبسولات إعادة الاستخدام الفضائية التي أطلقتها "سبيس إكس" تحت اسم "دراجون"، قد فتحت سوق الفضاء إلى تنافس واسع؛ حيث تسعى أيضًا الصين وروسيا والهند إلى تطوير كبسولات مماثلة خاصة بهم.
ويأمل كل المنافسين أن تدعم هذه الكبسولات مشروع "ناسا" الذي يوصف بأنه أكثر المشروعات طموحًا حاليًا، لبناء أول محطة فضائية تدور حول القمر.