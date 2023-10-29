ميزة مخفية على "جوجل" يمكنها حذف معلوماتك الشخصية من محركات البحث

ورغم أن هذه الطريقة المخفية يمكنها حذف معلوماتك من محرك البحث، إلا أنها لا تزيل معلومات بصورة كاملة من الإنترنت، بل هي فقط تجعل من الصعب على الأشخاص الوصول إليها.