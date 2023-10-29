ميزة مخفية على "جوجل" يمكنها حذف معلوماتك الشخصية من محركات البحث

إذا وجدت على محرك بحث "جوجل" اسمك أو عنوانك أو رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني، لا تتفاجأ أو تصاب بقلق، فيمكنك استخدام أداة مخفية من "جوجل" لحذف هذه المعلومات الشخصية الخاصة بك.
وأشار تقرير عبر شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إلى أن جوجل التي تمتلك حوالي 83% من سوق محركات البحث حول العالم، تطرح أدوات عديدة خفية تمكن مستخدميها من إخفاء معلوماتهم الشخصية من الظهور على محركات البحث.
ورغم أن هذه الطريقة المخفية يمكنها حذف معلوماتك من محرك البحث، إلا أنها لا تزيل معلومات بصورة كاملة من الإنترنت، بل هي فقط تجعل من الصعب على الأشخاص الوصول إليها.
ويمكن تنفيذ هذا الأمر من خلال عدد من الخطوات التي يمكن اتباعها على النحو التالي:
- ابدأ بالتأكد من تسجيل الدخول إلى "جوجل".
- افتح متصفح الويب الخاص بك واكتب myactivity.google.com/results-about-you.
- حدد "النتائج للمراجعة".
- اختر "البدء" ثم اضغط على "التالي" مرتين.
- أضف معلوماتك الشخصية: الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- يمكنك إضافة إدخالات متعددة لكل واحد.
- تأكيد هذه هي كل المعلومات الخاصة بك.
- اختر الطريقة التي تريد أن يتم إعلامك بها.
- يمكنك اختيار البريد الإلكتروني أو دفع الإخطارات، أو كليهما.
- أخيرًا، ستظهر لك نافذة منبثقة تقول: "نحن نلقي نظرة".
- انتظر الإشعارات من "جوجل"، عندما تحصل على واحدة، يمكنك اختيار قيام جوجل، بإزالتها من محرك البحث أو اختيار تركها، فالأمر متروك لك.
- إذا ارتكبت أي أخطاء، أو كنت تريد العودة والتعديل، فما عليك سوى العودة إلى صفحة "النتائج المتعلقة بك" وإجراء التغييرات.