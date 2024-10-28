"إنستغرام" ستتخذ "إجراءً قاسيًا" تجاه الفيديوهات التي لا تحقق مشاهدات

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي المصور "إنستغرام" عن إجراءات تنوي اتخاذها، تجاه مقاطع الفيديو التي لا تحقق مشاهدات على المنصة؛ فيما وصفت تقارير هذه الإجراءات بـ"القاسية".
وقال رئيس إنستغرام، آدم موسيري: إن المنصة ستقلل من جودة الفيديوهات التي لا تحقق مشاهدات، في إجراء وصفه بأنه سيقود "المبدعين" إلى تقديم أفضل جودة لمقاطع الفيديو الخاصة بهم لزيادة عدد مشاهداتها.
وأتبع "موسيري" بقوله: "بشكل عام، نريد عرض الفيديو بأعلى جودة ممكنة، ولكن إذا لم تتم مشاهدة شيء ما لفترة طويلة -لأن الغالبية العظمى من المشاهدات تكون في البداية- فسننتقل إلى فيديو بجودة أقل".
ومضى بقوله: "إذا ارتفعت شعبية الفيديو لاحقًا مرة أخرى، فسوف نعيد عرض الفيديو بجودة أعلى".
واستمر بقوله: "نحن نميل إلى الجودة الأعلى (ترميز أكثر كثافة لوحدة المعالجة المركزية وتخزين أكثر تكلفة للملفات الأكبر حجمًا) للمبدعين الذين يقودون المزيد من المشاهدات".
وأثار تعليق موسيري مخاوف من صناع المحتوى الصغار، الذين يقولون إن هذا يضعهم في وضع غير مواتٍ في المنافسة مع الآخرين الذين لديهم منصات أكبر.