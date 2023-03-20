تسريباتٌ تكشف مفاجآت تجهزها "أبل" لمنتظري "آيفون 15 برو ماكس"

كشفت تسريبات من داخل شركة "أبل" الأمريكية عن المفاجآت التي تُجَهّزها لعشاق ومنتظري هاتف "آيفون 15 برو ماكس"، وكيف أنه سيتفوق على كافة منافسيه.
وتوقعت المصادر أن يتم إطلاق هواتف "آيفون 15" خلال النصف الثاني من العام الجاري 2023؛ بحسب ما أورده موقع "جادجيت 360" التقني المتخصص.
وأوضحت المصادر أن هاتف "آيفون 15 برو ماكس"، متوقع أن يكون واحدًا من أنحف الهواتف في العالم؛ حيث ستكون حوافه أرق من منافسيْه الحاليين "شاومي 13" و"سامسونج جلاكسي إس 23".
وتوقعت المصادر أن يبلغ سُمك حواف هاتف "آيفون 15 برو ماكس" 1.55 مم فقط، أقل حواف هواتف ذكية على الإطلاق حاليًا.
وسيوفر هذا السُّمك الرفيع في الحوافّ، مساحة شاشة لمسية أكبر من أي هاتف آخر.
ومن المتوقع أن يتم دعم هاتف "آيفون 15 برو ماكس" بمعالج "إيه 17 بايونيك".