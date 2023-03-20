تسريباتٌ تكشف مفاجآت تجهزها "أبل" لمنتظري "آيفون 15 برو ماكس"

وأوضحت المصادر أن هاتف "آيفون 15 برو ماكس"، متوقع أن يكون واحدًا من أنحف الهواتف في العالم؛ حيث ستكون حوافه أرق من منافسيْه الحاليين "شاومي 13" و"سامسونج جلاكسي إس 23".