هواتف ذكية خيالية قريبًا.. سحر صوتك وصورتك وردودك لن يكون خيالًا علميًّا

من جهته، يقول المحلل في شؤون التكنولوجيا هشام الناطور: إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي هي التي تشغل برنامج ChatGPT الذي أذهل العالم بقدراته؛ وبالتالي فإن انتقال هذه التكنولوجيا إلى عالم الهواتف الذكية سيكون له نفس التأثير؛ فمثلما بات ChatGPT قادرًا على توليد النصوص وإنتاج الصور والتحدث مع المستخدمين؛ سيتمكن الهاتف من القيام بهذه الأمور نفسها في السنوات المقبلة؛ مشيرًا إلى أن البعض قد يظن أن هذا الوصف مبالغ فيه، ولكن الحقيقة هي أن ما يقال ليس من الخيال العلمي بل هو ما ينتظرنا فعلًا.