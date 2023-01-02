تحديد موعد لبدء محاكمة مايكروسوفت ضد صفقة استحواذها على "كول أوف ديوتي"

حدّد قاضٍ فيدرالي موعدًا لأول جلسة استماع قبل المحاكمة بين شركة "مايكروسوفت" الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، لمناقشة مصير صفقة استحواذ مايكروسوفت على شركة "أكتيفيجن" الناشرة للعبة "كول أوف ديوتي" مقابل 69 مليار دولار أمريكي.