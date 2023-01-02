تحديد موعد لبدء محاكمة مايكروسوفت ضد صفقة استحواذها على "كول أوف ديوتي"

حدّد قاضٍ فيدرالي موعدًا لأول جلسة استماع قبل المحاكمة بين شركة "مايكروسوفت" الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، لمناقشة مصير صفقة استحواذ مايكروسوفت على شركة "أكتيفيجن" الناشرة للعبة "كول أوف ديوتي" مقابل 69 مليار دولار أمريكي.
وحدّد القاضي جلسة 3 يناير الجاري لجلسة الاستماع التي تسبق إجراءات التقاضي، وفقاَ لما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.
وتوقّعت مايكروسوفت أن تنهي الإجراءات القضائية الخاصة بهذه الصفقة وإتمامها الاستحواذ في موعد أقصاه يونيو 2023، لكن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ترى أن الصفقة تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار.
وقالت هولي فيدوفا؛ مديرة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية: "لقد أظهرت مايكروسوفت بالفعل أنها تستطيع وستحجب المحتوى عن منافسيها في الألعاب".
وتابعت بقولها "نسعى اليوم إلى منع مايكروسوفت من السيطرة على استوديو ألعاب مستقل رائد واستخدامه للإضرار بالمنافسة في أسواق ألعاب ديناميكية وسريعة النمو."
من المتوقع أن تواجه لجنة التجارة الفيدرالية معركة شاقة في محاولة لإقناع القاضي بجوهر قضيتها.