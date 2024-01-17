رسميًّا "موتورولا" تطلق هاتفها "موتو جي بلاي".. هذه مواصفاته وأسعاره

وحصل الهاتف على شهادة "آي بي 52"؛ وهو ما يعني أنه قادر على منع دخول الغبار والمياه تمامًا إلى الهاتف، ويمكنه تحمل الماء المتساقط عموديًّا عبر 4 أوضاع.