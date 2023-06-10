تفاصيل صور مسرّبة تكشف مشروع "ميتا" لمنافسة "تويتر"
تستعرض شركة ميتا، مالكة فيسبوك، نماذج لتطبيق جديد للتواصل الاجتماعي يقوم على المحتوى النصّي، وتستهدف الشركة من خلاله منافسة تويتر، بحسب ما قالت مصادر لـ "بي بي سي".
ويسمح التطبيق الجديد لمستخدميه بمتابعة حسابات يتابعها هؤلاء المستخدمون بالفعل عبر تطبيق إنستغرام لمشاركة الصور الذي تمتلكه الشركة أيضاً.
وعلاوة على ذلك، قد يتمكن مستخدمو التطبيق الجديد من اجتذاب المزيد من المتابعين من منصات لا مركزية مثل شبكة ماستودون.
وأكّد متحدث باسم الشركة لـ "بي بي سي"، أن المنصة الجديدة يجري تطويرها، قائلاً: "إننا نستعرض نماذج لشبكة اجتماعية لا مركزية قائمة بذاتها يمكن عبرها مشاركة أحدث المحتويات النصية".
وأضاف المتحدث قائلا: "إننا نعتقد أن ثمة فرصة سانحة لتدشين مساحة مستقلة حيث يمكن لصُنّاع المحتوى والشخصيات العامة أن يشاركوا عبرها أحدث اهتماماتهم".
وقال كريس كوكس، رئيس قسم الإنتاج في "ميتا" المالكة لتطبيقي إنستغرام وفيسبوك، إن أعمال البرمجة والتشفير قائمة الآن في المنصة الجديدة، وإن الشركة تستهدف الكشف عنه سريعاً، لكن دون أن يحدّد موعداً لذلك.
وقالت مصادر من داخل ميتا لـ "بي بي سي"، إن هذه الصور المسرّبة هي صور أصلية.
وإذا صحّ ذلك، فإن تصميم هذه المنصة الجديدة سيكون مألوفاً لكل مَن قضى وقتاً عبر تويتر.
وتتخذ المنصة الجديدة اسما مبدئياً هو "بي-92"، ويمكن أن تصبح منافساً قوياً لـ "تويتر" التي يملكها إيلون ماسك- منافساً أقوى من تطبيق بلوسكاي أو ماستودون.