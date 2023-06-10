تفاصيل صور مسرّبة تكشف مشروع "ميتا" لمنافسة "تويتر"

وقال كريس كوكس، رئيس قسم الإنتاج في "ميتا" المالكة لتطبيقي إنستغرام وفيسبوك، إن أعمال البرمجة والتشفير قائمة الآن في المنصة الجديدة، وإن الشركة تستهدف الكشف عنه سريعاً، لكن دون أن يحدّد موعداً لذلك.