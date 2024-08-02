صور تفصيلية "مسربة" لسلسلة "جوجل بيكسل 9" المرتقبة

قبل أيام من الكشف عنها روّج عددٌ من المصادر من داخل شركة "جوجل" الأمريكية، مجموعةً من الصور الجديدة التفصيلية المسربة لسلسلة "جوجل بيكسل 9" المرتقبة.
ومن المقرَّر أنْ تكشف "جوجل" النقاب عن أجهزة: "بيكسل 9"، و"بيكسل 9 برو"، و"بيكسل 9 فولد"، في مؤتمر صحفي عالمي يوم 13 أغسطس الجاري.
وتُظهر الصورُ الجديدة المسربة أن هواتف "بيكسل 9" ستأتي باللون "الخزفي "الأبيض" والوردي والأخضر "البندقي" والأسود، فيما سيكون هاتف "بيكسل 9 برو" بمظهر مماثل ولكن مع كاميرتَيْن فقط من الجهة الخلفية، وحوافّ شاشة أكثر سمكًا وطلاء غير لامع على جانبَيْه، وإطار معدني مصقول مطابق للون، والذي قد يكون من الفولاذ المقاوم للصدأ.
فيما ظهر هاتف "بيكسل 9 برو فولد" باللونين "الأبيض الخزفي، والأسود الداكن"، ويبدو أن الهاتف في حالته غير المطوية سيقدم شاشة "أوليد" بقياس 8 بوصات.
ويبدو من الصور أنّ سمك هاتف "بيكسل 9 برو فولد" سيكون 5.1 ميللمتر فقط عند فتحه، و10.5 ميلليمتر وهو في وضع الطي.