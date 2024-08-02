صور تفصيلية "مسربة" لسلسلة "جوجل بيكسل 9" المرتقبة

وتُظهر الصورُ الجديدة المسربة أن هواتف "بيكسل 9" ستأتي باللون "الخزفي "الأبيض" والوردي والأخضر "البندقي" والأسود، فيما سيكون هاتف "بيكسل 9 برو" بمظهر مماثل ولكن مع كاميرتَيْن فقط من الجهة الخلفية، وحوافّ شاشة أكثر سمكًا وطلاء غير لامع على جانبَيْه، وإطار معدني مصقول مطابق للون، والذي قد يكون من الفولاذ المقاوم للصدأ.