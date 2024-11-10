تقارير تكشف تفاصيل ومعلومات عن نموذج "شات جي بي تي" الجديد

كشفت مصادر من داخل شركة "أوبين إيه آي"، معلوماتٍ حول نموذجها الجديد والمرتقب للذكاء الاصطناعي التوليدي "شات جي بي تي"، والذي ستطلق عليه اسم "أوريون".
وأوضحت مصادر أوردها موقع "تيك كرانش" التقني المتخصص، أن عددًا من الموظفين اختبروا روبوت الدردشة الجديد "أوريون"، ووصفوه بأنه لا يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام مثل النماذج السابقة.
وأشارت المصادر إلى أن النموذج الجديد يتجاوز أداؤه باقي نماذج "أوبين إيه آي" الحالية؛ ولكن التحسن المرئي أقل مما تم رصده في "شات جي بي تي 3" و"شات جي بي تي 4".
ولكن عادت المصادر وقالت إن "أوريون" سيكون أفضل بشكل موثوق من النماذج السابقة في عدد من المجالات، مثل الترميز والبرمجة.
وسيعمل إصدار "أوريون" على الحصول على التدريب الآلي على البيانات الاصطناعية التي تُنتِجها نماذج الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى القيام بالمزيد من نماذج التحسين أثناء عملية ما بعد التدريب.