تقارير تكشف تفاصيل ومعلومات عن نموذج "شات جي بي تي" الجديد

وسيعمل إصدار "أوريون" على الحصول على التدريب الآلي على البيانات الاصطناعية التي تُنتِجها نماذج الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى القيام بالمزيد من نماذج التحسين أثناء عملية ما بعد التدريب.