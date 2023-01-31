موظف سابق في "ميتا": "فيسبوك" يستنزف بطارية هاتفك دون علمك

وأشار خبير البيانات إلى أن الشركة قد تلحق الضرر بالأشخاص الذي يعتمدون على "فيسبوك مسنجر" في المواقف التي يحتاجون فيها إلى التواصل مع الآخرين، كالاتصال بالشرطة مثلاً.