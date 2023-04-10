تقنية
"الأمن السيبراني" يُطلق تحذيرًا "عالي الخطورة" من تحديثات أمنية لسد ثغرات بمنتجات Apple
قال إنه يمكن للمهاجم استغلالها لتنفيذ تعليمات برمجية ضد المستخدم
أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا من المستوى عالي الخطورة، بخصوص تحديثات أمنية لسد ثغرات أمنية في عددٍ من منتجات شركة "أبل - Apple”.
وكشف المركز التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، عن أنه يمكن للمهاجم استغلال تلك الثغرات لتنفيذ تعليمات برمجية ضد المستخدم.
وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها، شمل تحديث المنتجات إلى النسخ التالية: "iOS 15.7.5 and iPadOS 15.7.5 و macOS Monterey 12.6.5 و Big Sur 11.7.6".
ولمزيد من التفاصيل حول التحديثات الأمنية التي أصدرتها شركة Apple يمكن زيارة الرابط التالي: https://support.apple.com.