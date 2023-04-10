"الأمن السيبراني" يُطلق تحذيرًا "عالي الخطورة" من تحديثات أمنية لسد ثغرات بمنتجات Apple

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها، شمل تحديث المنتجات إلى النسخ التالية: "iOS 15.7.5 and iPadOS 15.7.5 و macOS Monterey 12.6.5 و Big Sur 11.7.6".