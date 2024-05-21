هاتف HUAWEI Pura 70 Ultra يتميّز بتصميم مبتكر وتصوير رائع وأداء قوي

وبعد تجربتنا لهاتف HUAWEI Pura 70 Ultra الجديد الذي تم طرحه حاليًا للطلب المسبق في السعودية بسعر يبدأ من 2999 ريال، نقول يستحق هذا الهاتف "جائزة أفضل أداء تصوير بالجوّال"، لتميّزه بكاميرا فائقة الجودة يمكنها التقاط صور رائعة بجودة عالية في مختلف ظروف التصوير، إن كانت عاتمة أو ساطعة، أو في الأماكن العامة والطبيعة، ما يجعله الهاتف الرائد حاليًا في جودة التصوير بتصميم عصري جديد ومبتكر.