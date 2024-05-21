هاتف HUAWEI Pura 70 Ultra يتميّز بتصميم مبتكر وتصوير رائع وأداء قوي

تأكيدًا لتفوقه بأفضل كاميرا هاتف ذكي على الإطلاق، وبمزايا التصميم والتصوير والأداء، يُعتبر هاتف HUAWEI Pura 70 Ultra أول هاتف ذكي رائد في سلسلة هواوي بيورا.
حيث تُظهر سلسلة HUAWEI Pura 70 بشكل مثالي الأسلوب الفريد للعلامة التجارية، وبفضل تصميمها الجمالي المتطور، والتقدّم إلى الأمام في تكنولوجيا التصوير، والأداء القوي، فإنها توفر تجربة غير مسبوقة للمستهلكين.
وبعد تجربتنا لهاتف HUAWEI Pura 70 Ultra الجديد الذي تم طرحه حاليًا للطلب المسبق في السعودية بسعر يبدأ من 2999 ريال، نقول يستحق هذا الهاتف "جائزة أفضل أداء تصوير بالجوّال"، لتميّزه بكاميرا فائقة الجودة يمكنها التقاط صور رائعة بجودة عالية في مختلف ظروف التصوير، إن كانت عاتمة أو ساطعة، أو في الأماكن العامة والطبيعة، ما يجعله الهاتف الرائد حاليًا في جودة التصوير بتصميم عصري جديد ومبتكر.
بدءًا من التصميم، يتميز هاتف Pura 70 Ultra بلوحة خلفية مذهلة تحمل تصميم النجوم، والتي بالتأكيد ستجذب الأنظار، تتلألأ اللوحة الخلفية المرصعة بالنجوم بملمس متداخل، في حين يضيف الملمس المنقوش بُعدًا فريدًا، ويعزز الجلد النباتي الفاخر أسلوب الهاتف المتطور، وتضيف علامة XMAGE والكاميرا الأساسية ذات الحلقات الحمراء لمسات أنيقة.
ويأتي العنصر الأبرز في هذا الهاتف هو بلا شك نظام الكاميرا المتطور، الكاميرا المنبثقة ذات الإضاءة العالية والمقاس الكبير 1 بوصة تعد الأولى في عالم الهواتف الذكية. تبرز العدسة من الجهاز بحركة دورانية محكمة وممتعة عند الاستخدام، تذكرنا بدقة أدوات التصوير الاحترافية.
هذا التصميم المبتكر ليس مجرد خدعة تقنية، بل هو وسيلة ذكية تسمح بإدراج مستشعر عملاق بمقاس 1 بوصة وفتحة عدسة f/1.6 داخل هيكل الهاتف النحيف الذي لا يتجاوز سمكه 8.4 ملم.
يتميز المستشعر الذي يبلغ قياسه بوصة واحدة بأنه أوسع بشكل ملحوظ من تلك الموجودة في أغلب الهواتف الذكية. هذا يؤدي إلى تحسين قدرته على التقاط الضوء، وتعزيز الأداء في ظروف الإضاءة الخافتة، وتوسيع النطاق الديناميكي، وتقليل عمق المجال لخلق تأثير بوكيه رائع، وعند دمجه مع محرك معالجة الصور XD Fusion Pro الخاص بشركة هواوي، تكون الصور الملتقطة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
مع ميزة التصوير فائق السرعة في هاتف HUAWEI Pura 70 Ultra، يمكنك التقاط الأهداف سريعة الحركة بوضوح مذهل. يمكن لميزة Ultra Speed Snapshot تثبيت الأهداف سريعة الحركة والتقاط صور واضحة للغاية، حتى بسرعات تصل إلى 300 كم/ساعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لكاميرا Ultra Lighting Macro Telephoto التقاط لقطات ماكرو مفصلة للغاية من مسافة 5 سم فقط، مع تكبير يصل إلى 35 مرة.
تطورت شركة هواوي بشكل مذهل في تعزيز متانة هاتف Pura 70 Ultra بفضل زجاج Crystal Armor Kunlun . تتميز هذه المادة البلورية النانوية بصلابة فائقة ومرونة مذهلة، حيث تعزز مقاومة الخدش بنسبة تصل إلى 300%. وليس هذا فحسب، فإن Pura 70 Ultra يتميز أيضًا بشاحن هواوي SuperCharge السلكي بقوة 100 واط والشاحن اللاسلكي بقوة 80 واط. يمكنك شحن بطارية سعتها 5200 مللي أمبير في الساعة إلى 50% خلال 15 دقيقة فقط، سواء كنت متصلاً بالكهرباء أو بدون سلك.
نرى أن أفضل خيار هو هاتف HUAWEI Pura 70 Ultra لسبب وجيه، أولًا، فهو نقلة نوعية ومهمة في مستقبل التصوير والتصميم عبر الأجهزة المحمولة.
حيث تعد كاميرته القابلة للسحب مقاس 1 بوصة و Kunlun Glass من الميزات الرائدة، الكاميرا المنبثقة، المجهزة بمستشعر كبير مقاس 1 بوصة وميزة Ultra Speed Snapshot، جميعها تميز HUAWEI Pura 70 Ultra عن منافسيه.
وفي الواقع، قد يكون هذا الهاتف الذكي هو الهاتف الذي يسمح لك أخيرًا بترك DSLR الضخم أو الكاميرا بدون مرآة في المنزل.