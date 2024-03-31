شركة اتصالات أمريكية تتخذ إجراء بعد تسرب معلومات مستخدميها الحساسة إلى "الويب المظلم"

أعلنت شركة "إيه تي آند تي" للاتصالات الأمريكية عن اتخاذها إجراءات قوية جديدة، بعد التقارير التي تفيد بتعرضها لهجوم سيبراني، تَسبب في تسرب معلومات حساسة حول مستخدميها إلى "الويب المظلم".