شركة اتصالات أمريكية تتخذ إجراء بعد تسرب معلومات مستخدميها الحساسة إلى "الويب المظلم"

أعلنت شركة "إيه تي آند تي" للاتصالات الأمريكية عن اتخاذها إجراءات قوية جديدة، بعد التقارير التي تفيد بتعرضها لهجوم سيبراني، تَسبب في تسرب معلومات حساسة حول مستخدميها إلى "الويب المظلم".
وأوضحت الشركة أن نحو 7.6 ملايين شخص تأثروا حاليًا بالتسرب الأخير، بجانب 65.4 مليون من أصحاب الحسابات السابقين.
ويتمثل هذا الإجراء في أن الشركة طالبت المستخدمين بضرورة إعادة تعيين رموز المرور لجميع الحسابات النشطة المتأثرة.
وتتضمن مجموعة البيانات التي تم تسريبها، والتي تقول "إيه تي آند تي" بأنها تعود لعام 2019، الأسماءَ وعناوين المنازل وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد وأرقام الضمان الاجتماعي، لملايين المستخدمين.
ونبهت AT&T من احتمال استخدام البيانات المسربة للوصول إلى حسابات العملاء، بعد أن اكتشف باحث أمني أن السجلات تتضمن رموز مرور مشفرة يمكن فك شفرتها بسهولة.
وقالت الشركة اليوم إنها "أطلقت تحقيقًا قويًّا بدعم من خبراء الأمن السيبراني الداخليين والخارجيين"؛ خاصة بعد ظهور البيانات على شبكة الإنترنت المظلمة منذ حوالى أسبوعين.