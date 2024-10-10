الشركة المالكة لـ"تيك توك" تُطلِق سماعات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الصين

وأوضحت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، أن سماعات "أولد فريند" (الصديق القديم) الخاصة بـ"بايت دانس" سيتم طرحها في الأسواق مقابل 170 دولارًا أمريكيًا، وتأتي ضمن سعي الشركة الصينية لإطلاق عدد كبير من الأجهزة القابلة للارتداء العاملة بالذكاء الاصطناعي في الفترة المقبلة.