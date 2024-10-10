الشركة المالكة لـ"تيك توك" تُطلِق سماعات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الصين

أعلنت شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق "تيك توك" الشهير، إطلاقها سماعات أذُن جديدة مدعومة بتقنيات للذكاء الاصطناعي في الصين.
وأوضحت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، أن سماعات "أولد فريند" (الصديق القديم) الخاصة بـ"بايت دانس" سيتم طرحها في الأسواق مقابل 170 دولارًا أمريكيًا، وتأتي ضمن سعي الشركة الصينية لإطلاق عدد كبير من الأجهزة القابلة للارتداء العاملة بالذكاء الاصطناعي في الفترة المقبلة.
وستعمل السماعات الجديدة ببرنامج المحادثة "دواباوي" المطور من قبل "بايت دانس" وتطبيق "جين أيه آي" الأكثر شهرةً في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي بالصين.
وتشير الصحيفة إلى أن السماعة مصممة لتكون بمثابة مساعد صوتي عندما يسافر المستخدم أو يمارس اللغة الإنجليزية أو يستمع إلى الموسيقى أو يبحث ببساطة عن رفيق.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بمجرد تثبيت التطبيق على هاتف ذكي وتوصيله بسماعات الأذن، يمكن تنشيط برنامج المحادثة الخاص بشركة "بايت دانس" بالكلمة السريعة "Doubao Doubao"، المستمدة من اسم خدمة GenAI التي أطلقتها الشركة العام الماضي.
وتزن السماعات 6.6 جرام لكل منها، وتأتي بأربعة خيارات للألوان: الأرجواني والفضي والأسود والأبيض.