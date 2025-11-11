غوغل تصدر تحذيرًا هامًا بشأن شبكات "واي فاي" العامة

حذّرت غوغل مستخدمي الهواتف الذكية من الاعتماد على شبكات "واي فاي" العامة، مؤكدة أن هذه العادة الشائعة قد تُعرّض بياناتهم وخصوصيتهم لخطر حقيقي.
وأوضحت الشركة، في وثيقتها الاستشارية الجديدة "ما وراء الشاشة" الصادرة في أكتوبر 2025، أن شبكات "واي فاي" العامة غالبًا ما تكون غير مشفّرة، ما يجعلها هدفًا سهلًا للمخترقين الذين يمكنهم اعتراض البيانات المنقولة عبرها أو إنشاء نقاط اتصال وهمية لخداع المستخدمين.
وحذّرت غوغل من إدخال أي معلومات حساسة — مثل بيانات الحسابات المصرفية أو كلمات المرور — أثناء الاتصال بمثل هذه الشبكات، مشددة على ضرورة مراقبة الحسابات المصرفية بانتظام، وتثبيت أحدث تحديثات النظام وتصحيحات الأمان.
كما أكدت الشركة أن استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) موثوقة، أو التبديل إلى بيانات الهاتف المحمول، خيارات أكثر أمانًا من الاعتماد على شبكات "واي فاي" المفتوحة.
واتفق عدد من خبراء الأمن السيبراني مع تحذيرات غوغل؛ إذ قال الدكتور ماني نيري، المحاضر في الأمن السيبراني بجامعة أكسفورد بروكس، إن "العديد من شبكات "واي فاي" العامة غير مشفّرة، ما يجعلها عرضة للاستغلال من قبل المتسللين". وأضاف أن بعض المهاجمين قد يُنشئون شبكات مزيفة تشبه الأصلية لإغراء المستخدمين بالاتصال بها.
كما أشار أوليفر باكستون، خبير الأمن في شركة نورتون، إلى أن "البيانات المنقولة عبر العديد من الشبكات العامة تُرسل بنص واضح، ما يُسهّل اعتراضها من قبل مجرمي الإنترنت".
أما جيك مور، مستشار الأمن في شركة ESET، فرأى أن خطر هذه الشبكات "لم يعد كبيرًا كما كان في الماضي، لكنه ما زال قائمًا".
وأوضح الدكتور نيري أن مستوى الخطر يعتمد على إعداد الجهاز وطبيعة استخدامه، مضيفًا أن "تجنّب تسجيل الدخول إلى الحسابات الحساسة، مثل البريد الإلكتروني أو الحسابات المصرفية، خطوة أساسية عند استخدام شبكة "واي فاي" عامة".
ومن جانبه، أوضح الدكتور آبل يبواه-أوفوري، الأستاذ المشارك في الأمن السيبراني بجامعة غرب لندن، أن "غوغل محقة في تحذيرها، فشبكات "واي فاي" العامة تُعد من أبرز نقاط الضعف التي يستغلها مجرمو الإنترنت".
وتشير غوغل في تقريرها إلى أن الهواتف الذكية وشبكاتها سهّلت حياتنا اليومية من خلال تحسين التواصل والتنظيم، لكنها في الوقت ذاته فتحت الباب أمام "مشروع عالمي متطوّر للمجرمين" يستهدف المستخدمين الغافلين لتحقيق مكاسب مالية ضخمة.
وبحسب الوثيقة، تسببت عمليات الاحتيال في العام الماضي وحده بخسائر تجاوزت 400 مليار دولار على مستوى العالم، فيما كشف استطلاع أجرته غوغل أن 94% من الأشخاص تلقوا رسائل نصية احتيالية تطلب معلومات شخصية أو مالية.
قواعد ذهبية للحفاظ على أمانك أثناء استخدام شبكات "واي فاي" العامة:
عطّل الاتصال التلقائي بالشبكات العامة أو غير المعروفة، لتجنّب الارتباط بشبكات مزيفة.
لا تُحمّل أي تطبيق أو تدخل بيانات شخصية في بوابات الوصول المقيّدة إلا للضرورة القصوى.
تحقّق من تشفير المواقع (HTTPS) قبل إدخال أي بيانات حساسة، وتجنّب النوافذ المنبثقة غير المتوقعة.
تأكّد من هوية الشبكة قبل الاتصال بها، خاصة في الأماكن العامة كالفنادق والمطارات والمقاهي.
استخدم شبكة VPN موثوقة ومدفوعة من مطوّرين معروفين، وابتعد عن الشبكات المجانية أو غير المضمونة التي قد تُشكّل خطرًا أكبر من عدم استخدام VPN على الإطلاق.