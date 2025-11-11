غوغل تصدر تحذيرًا هامًا بشأن شبكات "واي فاي" العامة

واتفق عدد من خبراء الأمن السيبراني مع تحذيرات غوغل؛ إذ قال الدكتور ماني نيري، المحاضر في الأمن السيبراني بجامعة أكسفورد بروكس، إن "العديد من شبكات "واي فاي" العامة غير مشفّرة، ما يجعلها عرضة للاستغلال من قبل المتسللين". وأضاف أن بعض المهاجمين قد يُنشئون شبكات مزيفة تشبه الأصلية لإغراء المستخدمين بالاتصال بها.