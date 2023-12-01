"واتساب" تُطلق نظام تشفير أكثر "سرية" للرسائل المشفرة

ويمكن من خلال هذه الخاصية إضافة كلمة مرور فريدة ومختلفة عمّا يستخدمه الشخص لفتح قفل هواتفهم أو حتى لفتح التطبيق نفسه، لتوفير طبقة حماية إضافية للمحادثات المقفلة أو الحساسة.