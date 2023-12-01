"واتساب" تُطلق نظام تشفير أكثر "سرية" للرسائل المشفرة

أطلقت منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب" نظام تشفير وصفته بأنه سيكون "أكثر سرية" للرسائل التي هي أصلاً "مشفرة".
وأفاد موقع "بزنيس توداي" بأن تحديث "واتساب" الجديد، سيمكّن المستخدمين من إضافة "رمز سري" لقفل دردشة بعينها، لجعل محادثاتك أكثر خصوصية.
ويمكن من خلال هذه الخاصية إضافة كلمة مرور فريدة ومختلفة عمّا يستخدمه الشخص لفتح قفل هواتفهم أو حتى لفتح التطبيق نفسه، لتوفير طبقة حماية إضافية للمحادثات المقفلة أو الحساسة.
وأطلق مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" على الخاصية الجديدة اسم "Chat Lock"، التي لا تمكّن أي شخص من اكتشاف محادثاتك الأكثر خصوصية من غير قصد.
ويمكن كذلك للمستخدمين اختيار إخفاء مجلد الدردشات المقفلة من قائمة الدردشات الخاصة بهم، مما يجعلها قابلة للاكتشاف فقط عن طريق إدخال الرمز السري في شريط البحث.
ولمزيد من المرونة، يمكن للمستخدمين اختيار عرض مجلد الدردشات المقفلة في قائمة الدردشات الخاصة بهم.
ويمكنهم الآن الضغط لفترة طويلة على المحادثة لقفلها، مما يلغي الحاجة إلى الانتقال إلى إعدادات الدردشة.
يهدف هذا التطوير إلى زيادة صعوبة الوصول إلى الدردشات لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى الهاتف أو أولئك الذين يتشاركون الجهاز.
وأوضحت "واتساب" أن هذه الميزة سيبدأ طرحها من اليوم، وستكون متاحة لكل المستخدمين تدريجياً.