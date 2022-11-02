"شاومي" تُطلق هاتفاً ثورياً جديداً بعدسات قابلة للتبديل

أطلقت شركة "شاومي" الصينية الرائدة، بصورة مفاجئة، هاتفاً جديداً وصفته بـ"الثوري"، خاصة أنه يعتمد على عدسات قابلة للتعديل مثل الكاميرات الاحترافية.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن هاتف "شاومي 12 إس ألترا" سيصبح هاتفاً فريداً من نوعه باحتوائه على عدسة "لايكا إم" القابلة للتبديل.
وسيحتوي الهاتف على عدسة بقياس بوصة واحدة بدقة 50.3 ميجابيكسل، في منتصف جزيرة الكاميرا، التي يمكن تبديلها حسب رغبة المستخدم.
ويتميز هذا المستشعر الجديد بأنه ضد الغبار والأتربة والأجسام الغريبة الكبيرة، والمدعومة بزجاج من الياقوت المتين الذي يحمي سطح العدسة بصورة كاملة.
ونقلت "شاومي" العدسة الكبيرة ذات المدى الواسع بدقة 48 ميجابيكسل من منتصف جزيرة الكاميرا إلى أحد جوانب الجزيرة.
وسيحتاج أي شخص يرغب في تبديل عدسة الكاميرا الخاصة به، إلى نزع طبقة الحماية حول جزيرة الكاميرا، ثم فكها وتركيب العدسة الجديدة بدلاً منها.
وتنوي "شاومي" أن تقوم بطرح عيّنات محدودة من هذا الهاتف لاختبارها لعددٍ من المؤثرين حول العالم، قبل أن تطرحها بشكلٍ كامل في جميع دول العالم.