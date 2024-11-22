ضربة لأكثر نقاط تميُّزها.. الشركة المطوّرة لـ"شات جي بي تي" تدرس منافسة "جوجل"

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "أوبن أيه آي" المطوّرة لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي "شات جي بي تي" تنوي منافسة شركة "جوجل" في أكثر نقاط تميُّزها عالمياً.
وأوضحت مصادر من داخل "أوبن أيه آي"، أن الشركة تعمل حالياً على تطوير متصفح إنترنت ينافس وبقوة متصفح "جوجل كروم" الأشهر عالمياً.
وأشارت إلى أن "أوبن أيه آي" تسعى حالياً لتطوير تقنية تدمج برنامجها للدردشة الآلية "شات جي بي تي" في متصفح إنترنت، لتشغيل ميزات البحث المختلفة عبر هذا المتصفح.
ولفتت المصادر إلى أن "أوبن أيه آي" لا تزال حالياً في مراحل المناقشات وإبرام الصفقات المختلفة لتشغيل ميزات البحث، وتطوير متصفح.
وذكرت أن الشركة لن تكشف عن هذه النيّات رسمياً، إلا عند تطوير نموذج متصفح إنترنت يكون منافساً قوياً لـ"جوجل كروم".
وتحدثت "أوبن أيه آي"، بحسب المصادر، مع مطوّري مواقع ويب وتطبيقات، مثل: "كوندي ناست" و"ردفين" و"إيفينتبرايت" و"برايس لاين".
وأفادت المصادر، بأن هذه الشركات اطلعت فعلياً على نماذج أولية وتصاميم للمنتجات التي تنوي "أوبن أيه آي" تطويرها.