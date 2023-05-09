"تويتر" تنوي تنفيذ تهديدها لبعض وسائل الإعلام "مسح وأرشفة حسابات"
تنوي منصة التدوين المصغر الأشهر عالميًّا "تويتر"، في تنفيذٍ لتهديدها السابق لبعض وسائل الإعلام الرافضة لسياساتها الأخيرة؛ تنوي "مسح وأرشفة" الحسابات غير النشطة.
وأوضح مالك تويتر الجديد، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن من المحتمل أن يرى مستخدمو تويتر انخفاضًا في عدد المتابعين؛ لأن الشركة تقوم بإزالة الحسابات التي "ليس لديها أي نشاط على الإطلاق" لعدة سنوات.
وكان إعلان "ماسك" غامضًا تمامًا؛ لذا سيتعين انتظار إعلان جديد من تويتر عن قواعد أكثر تحديدًا، مثل المدة الفعلية لمصطلح "عدة سنوات"، المستخدم من قبله.
ويأتي إعلانه أيضًا بعد أن ورد أنه هدّد بإعادة سحب حساب الإذاعة الوطنية الأمريكية "إن بي آر"؛ ما لم يعد نشاطها مجددًا على تويتر؛ بسبب رفض المنصة لسياسات تويتر الأخيرة، ورفضها أن تعيد نشاطها بعد وضع وسم على الحساب بأنه "مُدار من قِبَل الدولة"، ووصفت بأن الأمر أضر بصورتها كثيرًا، ولم تُعِد نشاطها على تويتر حتى بعد سحب الوسم.
وتنص سياسة استخدام تويتر، على أن المستخدمين بحاجة إلى تسجيل الدخول كل 30 يومًا للحفاظ على حسابهم نشطًا؛ وهو ما يُعتبر تغييرا كبيرًا عن السياسة السابقة، التي كانت تطلب من المستخدمين فقط تسجيل الدخول كل ستة أشهر حتى تاريخ 19 أبريل.