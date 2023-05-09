"تويتر" تنوي تنفيذ تهديدها لبعض وسائل الإعلام "مسح وأرشفة حسابات"

ويأتي إعلانه أيضًا بعد أن ورد أنه هدّد بإعادة سحب حساب الإذاعة الوطنية الأمريكية "إن بي آر"؛ ما لم يعد نشاطها مجددًا على تويتر؛ بسبب رفض المنصة لسياسات تويتر الأخيرة، ورفضها أن تعيد نشاطها بعد وضع وسم على الحساب بأنه "مُدار من قِبَل الدولة"، ووصفت بأن الأمر أضر بصورتها كثيرًا، ولم تُعِد نشاطها على تويتر حتى بعد سحب الوسم.