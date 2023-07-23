تقارير.. هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max ستتوفر بأعداد محدودة

ووفقاً للتقرير الذي أكد أن هواتف آيفون بإصدارها الجديد iPhone 15 Pro ستأتي بحواف إطار أصغر وأنحف من الإصدار الحالي iPhone 14 Pro، وهذا الانخفاض في حجم الإطار قد يكون السبب الرئيس في توفير عدد محدود من الأجهزة، حيث إن شركة أبل قامت بعملية تصنيع شاشات جديدة لتواكب هذا الانخفاض في حجم الإطار.