"ميتا" تتخذ قرارًا "صادمًا" بشأن تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي

وردًّا على الرفض الأوروبي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على المنشورات العامة عبر منصات ميتا المختلفة، قالت الشركة: "إذا لم ندرب نماذجنا على المحتوى العام الذي يشاركه الأوروبيون على خدماتنا وغيرها، مثل المنشورات أو التعليقات العامة؛ فإن النماذج وميزات الذكاء الاصطناعي التي تشغلها لن تفهم بدقةٍ اللغات أو الثقافات أو الموضوعات الإقليمية المهمة. على وسائل التواصل الاجتماعي".