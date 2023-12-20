تسريبات: أبل تسعى جاهدة لتحديث برامج تشغيل ساعاتها الذكية لتجنب "حظر وشيك"

كما أنه لا يعتقد أن تحديث ساعات أبل الذكية من شأنه أن يحل الموقف. قال كياني: "لا أعتقد أن هذا يمكن أن ينجح، لا ينبغي له أن ينجح، لأن براءات الاختراع الخاصة بنا لا تتعلق بالبرمجيات، وإنهم يتعلقون بالأجهزة والبرمجيات."