"شاومي" تنوي اقتحام عالم الحواسيب المكتبية

وتشير التسريبات إلى أن الجهاز سيكون منافسًا شرسًا لحواسيب "ماك ميني"؛ حيث سيتم دعمه بذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت وذاكرة داخلية 512 جيجابايت، وسعره سيبلغ نحو 570 دولارًا أمريكيًّا.