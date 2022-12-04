"شاومي" تنوي اقتحام عالم الحواسيب المكتبية

تنوي شركة "شاومي" الصينية الرائدة، اقتحام عالم الحواسيب المكتبية، بإطلاقها حاسبًا مكتبيًّا جديدًا يعمل بنظام تشغيل ويندوز.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "شاومي"، تنوي أن تطلق حاسبين مكتبيين، تم تأجيل حدث إطلاقهما في الصين بسبب وفاة الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين، دون تحديد موعد جديد.
ويبدو من الصور المسربة أن حاسب شاومي المكتبي؛ سيكون على شكل تصميم صغير الحجم، ويمكن ربطه بأي شاشة بسهولة.
وتشير التسريبات إلى أن الجهاز سيكون منافسًا شرسًا لحواسيب "ماك ميني"؛ حيث سيتم دعمه بذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت وذاكرة داخلية 512 جيجابايت، وسعره سيبلغ نحو 570 دولارًا أمريكيًّا.