رفضت الخداع وبرّرت.. "مايكروسوفت" تطوّر أداة لتحويل الصورة إلى فيديو واقعي!

وأشارت الشركة إلى أن "هدف الأداة لا يتمثّل في إنشاء محتوى بقصد التضليل أو الخداع"، لافتة إلى أنّ "الأداة، وعلى غرار تقنيات إنشاء محتوى أخرى، قد تُستخدم لأهداف مسيئة وانتحال صفة أيّ كان".