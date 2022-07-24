"نتفلكس" تبدأ في تطبيق إجراءٍ تأخر منذ عام 2018 لمستخدمي "آيفون" و"آيباد"

ومنذ عام 2018، لم تقدم نتفلكس رابط تسجيل خارجي -أو حتى أخبرت المستخدمين أين يمكنهم التسجيل- في تطبيقاتها على آيفون أو آيباد، وكان على المستخدمين بدلًا من ذلك الانتقال إلى موقع نتفلكس على الويب من متصفح الويب أو الجوال للاشتراك في الخدمة قبل الوصول إلى التطبيق.