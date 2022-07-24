"نتفلكس" تبدأ في تطبيق إجراءٍ تأخر منذ عام 2018 لمستخدمي "آيفون" و"آيباد"

بدأت منصة الترفيه الإلكترونية "نتفلكس"، في تطبيق إجراء وصف بأنه تأخر منذ عام 2018 لمستخدمي أجهزة "آيفون" و"آيباد".
وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن نتفلكس بدأت في توجيه مستخدميها على هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد"، إلى تسجيل الاشتراك في صفحة ويب خارجية؛ بدلًا من الاشتراك في الخدمة على التطبيق ذاته.
ويأتي التغيير بعد أشهر فقط من بدء "أبل" السماح للتطبيقات التي توفر الوصول إلى المحتوى الرقمي، مثل "نتفلكس" و"سبوتيفاي"، بالارتباط بصفحات تسجيل الحساب على مواقع الويب الخاصة بها.
ومنذ عام 2018، لم تقدم نتفلكس رابط تسجيل خارجي -أو حتى أخبرت المستخدمين أين يمكنهم التسجيل- في تطبيقاتها على آيفون أو آيباد، وكان على المستخدمين بدلًا من ذلك الانتقال إلى موقع نتفلكس على الويب من متصفح الويب أو الجوال للاشتراك في الخدمة قبل الوصول إلى التطبيق.
وتم إجراء ذلك للامتثال لقواعد أبل؛ مما جعل من الصعب على التطبيقات الالتفاف على عمولتها التي تصل إلى 30% على عمليات الشراء داخل التطبيق، ومنع المطورين من تقديم رابط في صفحة تسجيل خارجية.
وجعل هذا الأمرَ مربكًا للمستخدمين الجدد الذين يعتقدون (منطقيًّا) أنهم سيكونون قادرين على التسجيل في نتفلكس باستخدام التطبيق.