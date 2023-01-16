مزايا ذكية وخبر سيئ.. "ووكمان" يعود للملايين من محبيه بعد اختفاء!

مَن مِن مواليد الثمانينيات أو التسعينيات لا يتذكر الـ"ووكمان"؟، جهاز تشغيل الأغاني المحمول الذي كان بمكانة طفرة في ذلك الوقت، ثم اختفى تدريجياً مع تطور التكنولوجيا وظهور الهواتف الذكية، إلا أنه عاد الآن بحلة جديدة، بعد تغييرات جذرية أجرتها عليه شركة "سوني" اليابانية.