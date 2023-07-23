"تشات جي بي تي" يصل الأسبوع المقبل إلى هواتف "أندرويد"

تنوي شركة "أوبن أيه آي" إطلاق إصدار من تطبيقها للذكاء الاصطناعي التوليدي "تشات جي بي تي" للهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" خلال الأسبوع المقبل.
وكانت الشركة قد أطلقت إصداراً لـ"تشات جي بي تي" لهواتف "آيفون" والأجهزة العاملة بنظام تشغيل "آي أو إس" منذ مايو الماضي.
وبالفعل ظهر تطبيق "تشات جي بي تي" على متجر "جوجل بلاي"، وسمحت الشركة بالتسجيل المسبق لتحميله.
ويظهر من المعلومات الخاصة به أن التطبيق سيكون مجانياً ويمكن استخدامه والمزامنة بينه وبين الأجهزة المختلفة.
لكن من غير الوضح حتى الآن، هل سيتم طرحه فعليا في الأسواق كافة، أم أن طرحه سيكون محدوداً في أماكن معينة؟
وتقول "أوبن أيه آي"، وفقاً لموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إن تطبيق "تشات جي بي تي" سيوفر إجابات فورية ونصائح مخصصة وإلهاماً إبداعياً ومدخلات احترافية وفرصاً تعليمية للمستخدمين.