"ميتا" توضح لماذا يزعم "الذكاء الاصطناعي" أن محاولة اغتيال ترامب "لم تحدث"

ويبدو من الواضح أن رد "ميتا أيه آي" على محاولة اغتيال ترامب كان نوعًا من "الهلوسة" التي أصبحت دارجة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة، والتي تولد إجابات خاطئة أو مضللة للأسئلة التي تتطلب إجابات واقعية بسبب عوامل مختلفة مثل بيانات التدريب غير الدقيقة ونماذج الذكاء الاصطناعي التي تكافح لتحليل مصادر متعددة للمعلومات.