"أبل" تكسر ما اعتادت تقديمه في "آيفون 14"

كشفت تقارير صحفية عالمية عن كسر شركة "أبل" الأمريكية ما اعتادت تقديمه في هواتف "آيفون" السابقة، بهواتفها الجديدة "آيفون 14".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن مصادر داخل "أبل" تكشف عن تفاصيل إطلاق هواتف "آيفون 14".
وذكرت أن أبل لأول مرة زوّدت جميع هواتف "آيفون 14"بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 جيجابايت.
وكانت "أبل" تزود في آخر عامين هواتف "آيفون 12" و"آيفون 13" بـ"رام" ذات سعة 4 جيجابايت، فيما يتم تزويد الهواتف الأكبر مثل "برو" و"برو ماكس" بـ"رام" ذات سعة 6 جيجابايت.