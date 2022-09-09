"أبل" تكسر ما اعتادت تقديمه في "آيفون 14"

وكانت "أبل" تزود في آخر عامين هواتف "آيفون 12" و"آيفون 13" بـ"رام" ذات سعة 4 جيجابايت، فيما يتم تزويد الهواتف الأكبر مثل "برو" و"برو ماكس" بـ"رام" ذات سعة 6 جيجابايت.