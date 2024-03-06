"تيك توك" تستهدف "صناع المحتوى" بعرض جديد للحصول على الأموال

وأشارت قائلةً: إن المحتوى الأطول أكثر ربحية مع "زيادة إجمالي إيرادات منشئي المحتوى بأكثر من 250 بالمائة خلال الأشهر الستة الماضية، وتضاعف عدد منشئي المحتوى الذين يكسبون 50 ألف دولار شهريًا تقريبًا" منذ بدء الإصدار التجريبي.