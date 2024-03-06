"تيك توك" تستهدف "صناع المحتوى" بعرض جديد للحصول على الأموال

كشفت منصة الفيديوهات القصيرة "تيك توك" عن خطة جديدة لجذب صناع المحتوى والمبدعين إلى المنصة بعرض جديد سيحصلون من خلالها على الأموال.
وأوضحت "تيك توك" أن الخطة الجديدة ستتضمن تشجيع "صناع المحتوى" على نشر مقاطع فيديو أطول، التي تسمح لها ببيع المزيد من الإعلانات.
وتشير المنصة إلى أن الخطة الجديدة ستتضمن برنامج مكافآت لمنشئي المحتوى، حيث سيتم الدفع لهم مقابل مقاطع الفيديو التي تزيد مدتها على دقيقة واحدة.
وقالت المنصة: "سيستمر برنامج مكافآت منشئي المحتوى في مكافأة المحتوى الأصلي عالي الجودة لمدة تزيد على دقيقة باستخدام صيغة مكافآت محسّنة تركز على 4 مجالات رئيسية: الأصالة ومدة التشغيل وقيمة البحث وتفاعل الجمهور".
وأشارت قائلةً: إن المحتوى الأطول أكثر ربحية مع "زيادة إجمالي إيرادات منشئي المحتوى بأكثر من 250 بالمائة خلال الأشهر الستة الماضية، وتضاعف عدد منشئي المحتوى الذين يكسبون 50 ألف دولار شهريًا تقريبًا" منذ بدء الإصدار التجريبي.
وتعمل "تيك توك" أيضًا على توسيع ميزات الاشتراك الخاصة بها للمبدعين.
وفي السابق، كان بإمكان القائمين بالبث المباشر فقط الوصول إلى عروض مثل المحتوى الحصري (المدفوع) والشارات والرموز التعبيرية المخصصة، ولكن الآن تعمل الشركة على توسيع هذه المزايا إلى ما هو أبعد من البث المباشر.
وكتبت "تيك توك" قائلةً: في الأسابيع المقبلة يمكن للمبدعين المؤهلين التسجيل للوصول إلى طريقة جديدة لتعزيز مجتمعهم بقيمة مضافة من خلال المحتوى والمزايا الحصرية، مع توفير فرصة لمجتمعاتهم الأكثر تفاعلاً للتواصل بشكل أعمق مع المبدعين المفضلين لديهم.