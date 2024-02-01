تحديث رئيسي تحصل عليه سماعات "آبل فيجن برو" للواقع المختلط... تعرف عليه

وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن أبرز التطبيقات التي ستتمتّع بها السماعات هي تطبيقات: "تيمز"، و"ورد"، و"إكسيل"، و"باور بوينت"، و"أوتلوك"، و"وان نوت"، و"لوب"، ومختلف تطبيقات "مايكروسوفت 365"، بدءًا من يوم 2 فبراير.