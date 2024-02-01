تحديث رئيسي تحصل عليه سماعات "آبل فيجن برو" للواقع المختلط... تعرف عليه

كشفت شركةُ "مايكروسوفت" الأمريكية أنّ سماعات "آبل فيجن برو" للواقع الافتراضي المختلط، ستحصل على تحديث رئيسي، يتضمّن عددًا من تطبيقاتها الرئيسية.
وأشارت "مايكروسوفت" إلى أن أبرز التطبيقات التي ستتمتّع بها السماعات هي تطبيقات: "تيمز"، و"ورد"، و"إكسيل"، و"باور بوينت"، و"أوتلوك"، و"وان نوت"، و"لوب"، ومختلف تطبيقات "مايكروسوفت 365"، بدءًا من يوم 2 فبراير.
وأفادت الشركة بأن هذا لن يستبعد بالطبع تطبيقات "آبل" الرئيسية، بل هي توفّر أدوات مدمجة تستفيد منها سماعات الرأس.
وعلى سبيل المثال يتميّز "باور بوينت" ببيئة غامرة مخصّصة تسمح للمستخدمين بالتدرب على تقديم عرض تقديمي لجمهور فعلي.
وسيسمح برنامج "إكسيل" للمستخدمين بنقل المستندات بسرعة إلى تطبيقات أخرى باستخدام وظيفة السحب والسحب في سماعة الرأس.
وسيتضمّن "وورد" وضعَ تركيز يحجب عوامل التشتيت حتى تتمكّن بالفعل من إنهاء تلك الرواية التي كنت تتحدّث عنها منذ 15 عامًا.
وستستفيد "تيمز" من ميزة الشخصية الموجودة في سماعة الرأس؛ حتى تتمكّن الصورة الرمزية الرقمية الخاصة بك من حضور اجتماعات العمل وإبعاد الجميع عن طريق سحر الوادي الغريب.
وسيتمكّن مالكو سماعات الرأس أيضًا من الوصول إلى خدمة "كوبايلوت" المدعومة بالذكاء الاصطناعي "مايكروسوفت".
وبمعنى آخر، ستتمكّن من استخدام المحادثة الطبيعية لتوجيه المساعد الرقمي لإنشاء مسودات، وتلخيص المستندات، وحتى إنشاء عروض "باوربوينت" التقديمية.
وسيكون كلّ تطبيق من هذه التطبيقات متاحًا عبر متجر التطبيقات الرسمي بمجرد فتح علبة أداتك الجديدة باهظة الثمن.
ولكن تقارير عديدة تتحدّث أيضًا عن أن تطبيقات أخرى لن تكون موجودة في السماعات؛ مثل "نتفلكس"، و"يوتيوب".