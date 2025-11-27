"مايكروسوفت" تطور نموذج ذكاء اصطناعي يمكنه تشغيل الحاسوب "كأنه بشر"

أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية نموذج ذكاء اصطناعي "توليدي" جديد، تقول إنه يمكنه تشغيل الحاسوب "كأنه بشر".
وأوضحت الشركة الأمريكية أن نموذج "فارا-7بي" يمكنه التدرب على 145 ألف مسار اصطناعي مُولّد لتشغيل الحاسوب كما يفعل الإنسان.
وتقول "مايكروسوفت" إن النموذج يحتوي على 7 مليارات مُعامل، يُضاهي أو يتفوق على أنظمة الوكيل الأكبر حجمًا في مهام الويب المباشرة، مع تشغيله محليًا بزمن انتقال أقل وخصوصية أعلى.
ويمكنه أن يقرأ "فارا-7بي" صفحة الويب بصريًا ويُنجز المهام بالنقر والكتابة والتمرير على الإحداثيات المُتوقعة، ولا يعتمد على أشجار إمكانية الوصول أو طبقات التحليل المُنفصلة.
وتقول مايكروسوفت إن النموذج يُنجز المهام في حوالي 16 خطوة في المتوسط، وهو عدد أقل بكثير من العديد من الأنظمة المُماثلة.
وتُصنّف مايكروسوفت النموذج كوكيل للاستخدام اليومي للحاسوب، يُمكّنه من البحث، وتلخيص البيانات، وملء النماذج، وإدارة الحسابات، وحجز التذاكر، والتسوق عبر الإنترنت، ومقارنة الأسعار، والعثور على وظائف أو قوائم عقارات.
ويتيح النموذج قيادة جميع نماذج استخدام الحاسوب في جميع القطاعات، بما في ذلك التسوق، والرحلات الجوية، والفنادق، والمطاعم، ومهام المقارنة متعددة الخطوات.
وتُقدّم الشركة طريقتين لتشغيل النموذج، حيث تُتيح استضافة Azure Foundry للمستخدمين نشر Fara-7B دون تنزيل أوزان أو استخدام وحدات معالجة الرسومات الخاصة بهم، كما يُمكن للمستخدمين المُتقدمين الاستضافة الذاتية عبر VLLM على أجهزة وحدة معالجة الرسومات.
وتُحذّر مايكروسوفت من أن النموذج إصدار تجريبي، ويجب تشغيله في إعدادات محمية دون بيانات حساسة.