تحذيرات من "تطبيقات احتيالية" تضرب متجري "جوجل بلاي" و"آب ستور".. ما القصة؟

وتَطرق الخبراء إلى أنه برغم أن عدد كبير من هذه التطبيقات يتم إزالتها من "أندرويد" و"آي أو إس"؛ إلا أنها تتخفى في صورة تطبيقات أخرى، ويتم تحميلها من قِبَل آلاف الأشخاص قبل اكتشافها.